Доктор не стал приравнивать борьбу с COVID-19 с работой на фронте

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Арбитражный суд Новосибирской области арестовал шесть моржей, которые были выловлены для «китовой тюрьмы» на территории Приморья. Инстанция приняла соответствующее решение после заявления Амурской бассейновой прокуратуры.

Арест наложили на моржей, которые в настоящее время находятся у ООО «Акватория» и ООО «Акватория+». Амурская бассейновая прокуратура обратилась в новосибирскую инстанцию с просьбой «принять срочные обеспечительные меры по иску...