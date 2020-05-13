Доктор не стал приравнивать борьбу с COVID-19 с работой на фронте

https://static.news.ru/photo/158205e2-8f19-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во время пандемии коронавирусной инфекции на российских врачей, безусловно, возросла нагрузка. Однако на данный момент ощущения, что это работа на фронте, нет, сообщил в разговоре с журналистами главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
По его словам, происходящее в российских больницах нельзя назвать военным положением.
Пациенты поступают, но такого ощущения, что это фронт и совсем всё тяжело, — такого ощущения пока нет. Безусловно, речь идёт о повышенной нагрузке, — приводит слова Сапронова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко рассказала журналистам об уходе за больными с коронавирусом, находящимися в тяжёлом состоянии.