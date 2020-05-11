Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/20ee7a8a-9371-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко рассказала журналистам об уходе за больными с коронавирусом, находящимися в тяжёлом состоянии.

По словам женщины, она пришла работать в больницу 20 лет назад. Алексеенко отметила, что никогда не жалела о том, что осталась работать в реанимации, ведь эта работа не только самая сложная — она напрямую связана со спасением жизней.

Как подчеркнула медсестра, медики работают с больными в две смены. Каждая новая бригада, заступая на службу, совершает обход всех пациентов, относительно каждого уточняет диагноз и не только. Алексеенко сказала, что в реанимации всегда идёт напряжённая работа, которая усложнилась во время пандемии из-за того, что ходить приходится в специальных костюмах с использованием средств индивидуальной защиты.

Медсестра заметила, что единовременно в реанимации может находиться до 11 пациентов. И за каждым из них надо постоянно следить, оказывая всем необходимую помощь.

Всем нужно внимание, всем нужно время уделить, и полечить, и просто поговорить. Помимо лечения, нужно ухаживать — мы проводим профилактику пролежней: надо больного поворачивать с боку на бок, мыть, обтирать, проводить все санитарные мероприятия. Мы это всегда делаем, но теперь стало, наверное, больше работы, — приводит слова медсестры РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенёс тяжёлую форму коронавируса, рассказал, как пережил заболевание. По его словам, он заразился, будучи начальником обсерватора.