Инфекционист опроверг возможность заразиться коронавирусом в море

Инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков опроверг опасность коронавирусной инфекции в море.
Врач пояснил, что вирус разрушается благодаря солёной воде и ультрафиолетовому излучению.
Солёная вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен, — привели слова инфекциониста в ТАСС.
Также эту информацию подтвердил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Специалист объяснил, что солнечные лучи, попадая на открытую водную поверхность, разрушают вирус.
Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог Владимир Оберемок сообщил, что ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. По словам эксперта, если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики. Вирусолог при этом предупредил, что в облачную погоду этот способ борьбы с COVID-19 не так эффективен и именно поэтому не стоит пренебрегать мерами профилактики.