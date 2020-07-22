Инфекционист опроверг возможность заразиться коронавирусом в море

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Родители будущих первоклассников должны перед отправлением ребёнка в школу позаботиться не только о рюкзаках и тетрадках, но и о зрении маленького ученика. Об этом в разговоре с журналистами сообщил доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

По его словам, у 10% первоклассников уже имеются проблемы с глазами. Врач посоветовал родителям внимательнее следить за состоянием зрения ребёнка и регулярно водить его к окулисту. Исходя из норм ОМС,...