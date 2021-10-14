Инфекционист объяснил новый антирекорд по заболеваемости COVID в России

Россиянам стоит ждать новых антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19, рассказал NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков, комментируя максимальный показатель в РФ с начала пандемии — 31 299 заражённых за минувшие 24 часа. Медик объяснил, что ориентироваться нужно не на число зарегистрированных пациентов.

Ориентироваться нужно не на количество заболевших, а на число летальных исходов и госпитализаций, на другие параметры, а не на количество выявленных больных. Это чисто статистические данные, зависящие от количества взятых тестов. А рост летальности — это гораздо более тревожный сигнал. Летальность отражает истинное количество «тяжёлых» заболевших. Летальность у нас печальная, она растёт, — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что сейчас увеличилось количество тестирований на COVID-19, что влечёт за собой рост числа выявленных случаев недуга.

Экспресс-тесты при любом ОРВИ можно сдать везде и бесплатно при любых начальных признаках любого инфекционного процесса, если экспресс-тест положительный, то сдаётся ПЦР-тест, который является подтверждением диагноза. Если больше тестирований, то будет расти и количество выявленных случаев COVID-19, — считает Тимаков.

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является максимальным результатом за всё время пандемии. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 21 670 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ушедшим на пенсию врачам вернуться к работе. При этом им надо будет вакцинироваться. Об этом заявил 14 октября глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что такая мера позволит «защитить жизнь и здоровье». Поэтому он призвал врачей, ушедших на пенсию, вернуться к работе в такой сложный момент, связанный с пандемией.