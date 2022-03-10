Инфекционист назвала заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19

Коронавирус может спровоцировать возникновение патологий, которые не поддаются лечению и остаются навсегда, рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина. По её словам, некоторые заболевания могут возникнуть на фоне COVID-19 впервые, а другие перейти в хроническую форму. Так, в частности, вирус способен спровоцировать диабет, фиброз лёгких и тиреоидит.

Лабораторные исследования показали, что одним из главных последствий у 15% пациентов, перенёсших коронавирус, становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. При этом у 2% он начал прогрессировать именно из-за COVID-19.

То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни, — пояснила Мескина.

Ещё одним частым последствием перенесённого коронавируса, по словам специалиста, стал фиброз лёгких. Также у ряда пациентов может возникнуть тиреоидит — воспалительное поражение щитовидной железы, которое быстро рискует перейти в хроническую стадию. COVID-19 влияет и на сердце, вызывая воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты.

Мескина добавила, что все эти последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, в этой связи она советует пройти дополнительные обследования даже в случае отсутствия жалоб на здоровье.

Заведующий кафедрой глазных болезней и кафедрой офтальмологии РУДН, профессор Михаил Фролов ранее предупредил, что после перенесённого COVID-19 может снизиться острота зрения. По его мнению, это происходит в том числе из-за сосудистых поражений или воспаления.