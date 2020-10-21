Инфекционист назвал сроки восстановления организма после коронавируса

https://static.news.ru/photo/d2771dac-1373-11eb-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длительность восстановления организма после COVID-19 зависит от того, в какой форме протекало заболевание. Этот период может составить до шести месяцев. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он отметил, что опыт реабилитации после коронавируса только начинает накапливаться. В связи с этим точных данных по срокам восстановления у медиков пока нет. Ориентироваться приходится на данные по другим ОРВИ и гриппу.

Инфекционист пояснил, что при лёгком течении болезни организм может полностью восстановиться за довольно короткое время. Как в случае с обычными сезонными инфекциями, это может занять от двух-трёх недель до месяца.

А при тяжелых поражениях, например, здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода, — цитирует специалиста РИА Новости.

За минувшие сутки в России выявлено 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Лидирует по уровню заболеваемости Москва — 4389 новых случаев. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,4 млн человек. Из них почти 1,1 млн выздоровели. Жертвами инфекции стали около 25 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи назвали одно из возможных осложнений после коронавируса — потеря слуха. При этом они отметили, что людей, которые могут столкнуться с такой проблемой, немного. Наибольшие шансы получить осложнение на слух есть у тех, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заражения COVID-19.