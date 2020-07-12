Иммунолог рассказала, почему в жару опасно пить кофе

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Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что употребление кофе в жару может навредить организму.

Она сообщила, что употребление кофе в жаркую погоду может привести к обезвоживанию организма. Врач отметила, что в жару у человека и так есть недостаток воды в организме, а кофе усугубляет проблему. Она подчеркнула, что речь идёт и о холодном, и о горячем напитке.

Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приёма или после приема выпить стакан воды, — привели слова врача на портале радио Sputnik.

Ирина Ярцева также отметила, что, если человек занимается физической активностью в жару, то во время нагрузок, вместе с потоотделением, он теряет ещё больше жидкости.

Кроме того, кофе может быть вредным для людей с некоторыми заболеваниями.

Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день, — отметила врач.

Иммунолог назвала безопасное количество напитка в день — не более трёх чашек кофе. Она подчеркнула, что это то количество, которое можно восполнить водой, оно не нанесёт вреда организму.

Как писал NEWS.ru ранее, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе натурального кофе. Он сообщил, что кофе может быть полезно при гепатите, аритмии, гипертонии, а также снизить риск цирроза печени и инфаркта.