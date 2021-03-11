«Хотя бы не трескайте булки»: врач рассказала, как убрать жир с талии

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Для того чтобы избавиться от жировых накоплений в области талии или так называемого пивного живота, необходимо сделать три шага. Об этом рассказала эндокринолог кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По её словам, в первую очередь необходимо отказаться от алкоголя, если именно он стал причиной появления висцерального жира, и записаться на приём к эндокринологу. На приём к врачу желательно идти уже с готовыми анализами, которые необходимо сдать утром и натощак. В их числе исследования на инсулин, глюкозу, тестостерон и другие.

Вторым шагом является повышение двигательной активности. Павлова отметила, что положительный эффект будет заметен через месяц, если просто каждый час прерывать работу за компьютером для выполнения отжиманий и приседаний. Кроме того, она порекомендовала пешие прогулки продолжительностью не менее 40 минут.

Третий шаг — смена рациона. В частности, эксперт посоветовала убрать из него выпечку и фастфуд.

Хотя бы не трескайте булки, пиццу и майонез, — написала она в Instagram.

Павлова порекомендовала записывать, что употребляется в пищу в течение дня. Она отметила, что поначалу это кажется глупым, однако такой метод приносит результат.

Ранее NEWS.ru писал, что британские медики назвали вздутие живота признаком застойной сердечной недостаточности. По их словам, подобное прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, способно привести к летальному исходу.