Вздутие живота назвали признаком опасной болезни

https://static.news.ru/photo/cc5b86d8-8060-11eb-b073-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Британские медики выяснили, что вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность. Они предупредили, что подобное прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, способно вызвать смерть.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что к другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отёк ног, постоянный кашель, усиливающийся ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.

Также симптомами опасного для жизни состояния могут быть потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.

Медики из Британии выяснили, что вздутие живота появляется, когда такие вещества, как воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости и вызывают её расширение. Это типичный признак основного заболевания или дисфункции в организме, но не болезнь.

Чаще всего причиной вздутия становится чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха. Также причиной могут служить воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздражённого кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

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