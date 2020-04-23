Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком» написали письмо в департамент социальной защиты Москвы с просьбой выделить три квартиры для неизлечимо больных детей. В них планируется поселить постояльцев московских интернатов, об этом сообщила NEWS.ru директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. За детьми круглосуточно будут присматривать сотрудники хосписа. Меры приняты, чтобы не допустить заражения ослабленных пациентов коронавирусной инфекцией.

Несколько «паллиативных» детей из интернатов сотрудники хосписа уже забрали на прошлой неделе. Это случилось после того, как в одной из таких столичных организаций от пневмонии умерла тяжелобольная девочка.

Детей разместили волонтёры учреждения в собственных квартирах. Директор фонда Лида Мониава также готовится к приёму тяжелобольного мальчика. После жизни в домашних условиях возвращать несовершеннолетних в казённое учреждение негуманно, поэтому в России нужно организовывать комфортное содержание тяжелобольных людей.

Надо быстро открывать квартиры сопровождаемого проживания, тренировочные квартиры. Чтобы детей убирать из интернатов, чтобы они туда не возвращались. Лида Мониава директор благотворительного фонда «Дом с маяком» директор благотворительного фонда «Дом с маяком»

В России около 300 тысяч человек живут в учреждениях соцзащиты. Это дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома, интернаты для детей. Такие данные сообщила в ходе онлайн пресс-конференции автор проекта ОНФ «Регион заботы», руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. Там люди пребывают в очень тесном контакте друг с другом и становятся уязвимыми для COVID-19 и других инфекционных заболеваний.

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Их главный переносчик — это персонал учреждения. Работники продолжают ездить в общественном транспорте и общаться с большим количеством людей. Также источником заражения могут стать сами пациенты, которые побывали в лечебных заведениях и вернулись обратно.

Скученность — это самая большая угроза, там может быть один туалет на 60–100 человек. А банно-прачечный комплекс один на всех жителей интерната — на 700–800 человек. Неизбежно вспышки будут. Нюта Федермессер учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»

Она отметила, что необходимо задуматься о «разукрупнении таких учреждений». Для этого нужно увеличивать роль общественных организаций, чтобы они могли взаимодействовать с руководством организаций.

Минтруд 17 апреля направил регионам рекомендации полностью закрыть на карантин социальные учреждения вместе с сотрудниками. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции замминистра Ольга Баталина. За это время 29 регионов перевели на такой режим работы все свои учреждения. Ещё 46 регионов сделали это частично. Она отметила, что «факты заноса коронавируса» выявлены в 16 стационарах в семи регионах РФ. Всего заболело 457 человек, из которых 390 проживающих в интернатах и 67 работников. Всего в стране 1389 стационарных организаций.