Хирург назвал провоцирующие возникновение геморроя факторы Хирург Белых: геморрой угрожает людям с малоподвижным образом жизни и алкоголикам

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Геморрой провоцируют ряд вредных привычек: злоупотребление алкоголем, чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес, а также генетическая предрасположенность, рассказал NEWS.ru врач-хирург Сергей Белых. Медик отметил, что недуг также развивается на фоне курения, запоров и стрессов. Эксперт добавил, что на 100% предотвратить возникновение данной проблемы практически невозможно.

Сейчас крайне сложно сказать, можно ли предотвратить на 100% развитие геморроя. Свести риски к минимуму — да. Избегайте чрезмерных физических нагрузок, ведите нормальный, здоровый подвижный образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем, курением, следите за работой ЖКТ. И главное, если вы заметили, что кровит, что начало болеть, то немедленно обратитесь к врачу. Чем раньше придете на прием к специалисту, тем меньше будет возможное хирургическое вмешательство, — подчеркнул Белых.

Ранее онколог Владимир Полянский рассказал NEWS.ru, что чрезмерное увлечение красным мясом провоцирует развитие рака кишечника (толстой кишки). Эксперт подчеркнул, что ради здоровья лучше ограничить потребление данного продукта 300–350 граммами в неделю. Медик добавил, что альтернативой может стать рыба или птица.

Основными симптомами рака кишечника, отметил Полянский, являются плохой аппетит, внезапно возникшее отвращение к любой мясной пище, тошнота, слабость, расстройство стула — запоры сменяются поносами и наоборот, примеси в кале в виде гноя, крови или слизи.