Онколог назвал продукт, провоцирующий рак кишечника Онколог Полянский: злоупотребление красным мясом провоцирует рак кишечника

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Чрезмерное увлечение красным мясом провоцирует развитие рака кишечника (толстой кишки), рассказал NEWS.ru врач-онколог Владимир Полянский. Эксперт подчеркнул, что ради здоровья лучше ограничить потребление данного продукта 300–350 граммами в неделю. Медик добавил, что альтернативой может стать рыба или птица.

Красное мясо — довольно тяжелый продукт для ЖКТ. Даже вместе с зеленью и овощами организму трудно переварить тот же кусок вареной говядины, не говоря уже про стейк. Ограничьте 300–350 граммами в неделю, лучше купите куриную грудку, индейку или кролика. Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40, — объяснил Полянский.

Основными симптомами рака кишечника, отметил Полянский, являются плохой аппетит, внезапно возникшее отвращение к любой мясной пище, тошнота, слабость, расстройство стула — запоры сменяются поносами и наоборот, примеси в кале в виде гноя, крови или слизи.

Симптомы рака кишечника похожи и на другие недуги, поэтому при обычной тошноте, плохом аппетите или сомнительном стуле не надо искать у себя со 100-процентной уверенностью онкологию. Если есть сомнения или подозрения — сходите к врачу и выполните необходимые процедуры. Ту же колоноскопию, — подытожил Полянский.

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.