Воробьёв заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Как сообщил на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьёв, уровень заболеваемости стал стабилен, пишет ТАСС.

Мы уже, слава богу, не растём [по заболеваемости], но и не падаем. Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово «плато», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 171 905 случаев заражения коронавирусом. Впервые с 10 января показатель прироста заболеваемости оказался ниже, чем в предыдущие 24 часа. Подмосковье входит в первую тройку по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом: прирост случаев заболевания за минувшие сутки там составил 12 230.

До этого замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России, несмотря на бурный рост числа заболевших, наметилась тенденция к стабилизации ситуации с COVID. По её словам, большое количество россиян успело переболеть «омикрон»-штаммом и показатель коллективного иммунитета достиг приличного уровня. При этом нет роста числа летальных исходов и отсроченной госпитализации.