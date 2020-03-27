https://static.news.ru/photo/5540933a-7027-11ea-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подхватить COVID-19 и обезопасить себя.

Во время пандемии в первую очередь следует исключить очные контакты с пожилыми родственниками. Кроме того, необходимо перейти на дистанционное общение по телефону. Если родственникам нужно передать продукты или лекарства, то лучше оставить их в пакете под дверью.

Отдельно Проценко остановился на мерах личной гигиены, которые следует неукоснительно соблюдать. Главврач посоветовал перейти на использование одноразовых предметов, дезинфицировать руки, дом и рабочее место, передаёт портал SM-News.

По мнению эксперта, в России пик заболеваемости коронавирусом придётся на следующую неделю, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в 16 субъектах России выявили 196 случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 157 заражённых, 12 — в Крыму, 8 — в Подмосковье, 3 — в Вологодской области, по 2 — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по 1 — в Орловской, Ивановской, Тульской, Ростовской, Ярославской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.