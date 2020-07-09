Главный инфекционист США заявил, что мир находится в самом начале пандемии

https://static.news.ru/photo/6e0a7350-c1fc-11ea-af6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Энтони Фаучи, главный специалист по инфекционным заболеваниям Соединённых Штатов, считает, что мир находится в самом начале пандемии COVID-19. Уже сейчас число заболевших перевалило за 12 миллионов, и оно будет расти со снятием ограничений властями государств.

Если все страны не примут меры по сдерживанию, мы должны ожидать ещё более широкого распространения инфекции. В Соединённых Штатах у нас есть проблема, потому что наша эпидемия не находится под контролем. Мы наблюдаем крупные вспышки в Бразилии, Южной Африке, а теперь и в Азии. Короче говоря, мы только находимся в начале глобальной пандемии, которая, скорее всего, ещё усугубится, — сказал он в телефонном интервью ведущей итальянской газете Corriere della Sera.

В быстром распространении инфекции вирусолог винит несознательных людей, особенно молодёжь, которые не воспринимают проблему как серьёзную. Заболевая коронавирусом без симптомов, они становятся его разносчиками и подвергают опасности людей из группы риска. Отвечая на вопрос корреспондента, не ослаб ли вирус, как об этом говорят итальянские медики, Фаучи категорично заключил, что нет.

Нет абсолютно никаких доказательств того, что вирус становится слабее. Это точно. Коронавирусу суждено оставаться с нами в течение значительного времени, пока мы не примем очень хорошие меры сдерживания и не разработаем вакцину, — подчеркнул он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,1 млн человек по всему миру, более 552 тысяч умерли, более 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире: выявлен 707 301 инфицированный. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч человек. Также в первой десятке стран Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия.

По последним данным, в Москве выявили минимальное с 5 апреля число заразившихся коронавирусом за сутки — 568, писал NEWS.ru.