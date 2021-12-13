Глава Тувы заявил о начале расследования после отравления детей в интернате

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил в социальной сети «ВКонтакте» о начале эпидемиологического расследования для выяснения причин пищевого отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле. Лица, совершившие грубейшие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. На территории интерната введён карантин.

Сейчас проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления. А лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом, — подчеркнул Ховалыг.

По словам главы республики, 25 пострадавших детей требуют повышенного внимания медиков. Ховалыг отметил, что школа — это второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. Дома не должны кормить ребёнка некачественными продуктами и наносить вред его здоровью.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что число попавших в больницу детей выросло до 74 человек. У них выявлены признаки пищевого отравления. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что весь штат сотрудников школьной столовой в подмосковном Клину был отстранён от работы после пищевого отравления 20 детей. Жалобы на плохое самочувствие стали поступать после завтрака.

Всем ученикам была оказана необходимая медицинская помощь. Шестерым детям понадобилась госпитализация. В школе впоследствии была проведена прокурорская проверка.



