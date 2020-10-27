Глава Роспотребнадзора рассказала, как работают вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/58d9e140-1879-11eb-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любая прививка, в том числе и от коронавируса, защищает от тяжёлых форм заболевания, но гарантии, что человек не перенесёт инфекцию в лёгкой форме, нет. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцины — это очень мощный инструмент противодействия распространению <...>, но нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжёлых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать, но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний, — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вакцинолог, профессор, доктор биологических наук Надежда Юминова заявила, что вакцины от COVID-19 такого типа, как «Спутник V», могут не защитить от болезни, а помочь инфекции молниеносно распространиться по организму человека. Эксперт призвала не торопиться и дождаться полного завершения испытаний.

Однако об обязательной вакцинации сейчас речи не идёт. В Госдуме назвали это чрезвычайной мерой, и в настоящее время в России данный вопрос не рассматривается, так как COVID-19 не представляет опасности для жизни большого количества граждан.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NEWS.ru, в ВОЗ направили заявку на ускоренную регистрацию вакцины «Спутник V».