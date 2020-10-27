Названа вакцина от коронавируса, которая может привести к смерти

Прививки от COVID-19 такого типа, как «Спутник V», могут не защитить от болезни, а помочь инфекции молниеносно распространиться по организму человека. Так считает замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вакцинолог, профессор, доктор биологических наук Надежда Юминова.
Как ранее отметил руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург, побочные эффекты от использования «Спутник V» наблюдаются у 15% испытуемых.
Векторные вакцины имеют побочный эффект, которого все опасаются. При попадании вируса в организм после вакцинации он может начать распространяться как бешеный. Могут пойти большие осложнения на сердце, почки, и печень, которые приведут к смерти. Пока неясно, есть ли такая реакция у этой сыворотки, но при использовании других вакцин такого типа подобные случаи встречались. Например, когда детей прививали французской вакциной от лихорадки Денге, погибло около 300 детей, — рассказала URA.RU Юминова.