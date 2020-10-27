Названа вакцина от коронавируса, которая может привести к смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как люди будут обеспечены защитой от коронавируса, необходимость носить маски отпадёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во время форума «Здоровое общество» ей задали вопрос, приведёт ли пандемия коронавируса к тому, что маски теперь придётся носить всегда. Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься. И...