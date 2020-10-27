Началось производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале производства второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом она заявила на форуме «Здоровое общество».

Попова добавила, что до конца года будут созданы «определённые объёмы» препарата. Выпуск ведётся на мощностях производителя — новосибирского центра «Вектор».

Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет выпущено два варианта этого препарата. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.