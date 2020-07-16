Генетики доказали влияние красного мяса на быстрое старение

https://static.news.ru/photo/438f43d6-c76e-11ea-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генетики совместно с биологами из Шотландии и Германии провели исследование, которое подтвердила теорию, что любители мяса стареют быстрее.

На основе генетических данных более миллиона человек учёные выяснили, что высокий уровень железа в крови сокращает годы молодости человека. Молодость исследователи определяли по нескольким критериям: продолжительность жизни и продолжительность жизни без болезней, в том числе без возрастных изменений кожи и возникновения смертельных заболеваний.

Оказалось, что те, кто употреблял красное мясо старели быстрее тех, кто совсем не ел его или ел в умеренном количестве.

Как пишет журнал Nature Communications, генетики определили десять областей человеческого генома, которые, связаны с продолжительностью жизни. Наборы генов, связанных с железом, были ключевыми по влиянию на старение и здоровье.

По информации учёных, повышенное содержание железа может привести к болезни Паркинсона, заболеванию печени и снижению иммунных реакций.

Мы очень взволнованы этими результатами, так как они убедительно свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови сокращает наши здоровые годы жизни, — сказал один из авторов исследования Пол Тиммерс.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-диетолог Нурия Монфуледа из центра Loveyourself в Барселоне заявила, что некоторые продукты, которые принято считать нездоровыми, на самом деле необходимы для сбалансированной диеты. Так, нежирное красное мясо содержит белки, витамины и железо, которые легко усваиваются. Но следует различать стейки хорошего качества и различные обработанные гамбургеры, отметила специалист.