Фтизиатр предрёк появление другой эпидемии после пандемии коронавируса

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Пандемия коронавирусной инфекции оказывает прямое воздействие на эпидемическую ситуацию по туберкулёзу, в 2021-м году ожидается рост заболеваемости и смертности от этой болезни.

Мировые эксперты пришли к выводу, что нас ждёт вспышка туберкулёза. Прогнозируется, что в 2021 году рост и заболеваемости, и смертности увеличится на 20%, — заявил главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев в интервью изданию ИА «Чита.ру».

Медик напомнил, что увеличение риска заболеть туберкулёзом возникает при снижении иммунитета, поражении лёгких при коронавирусе, стресс, злоупотреблением алкоголем и курением. Фадеев отметил, что эпидемии туберкулёза может возникнуть не только из-за коронавируса, но и потому, что в условиях пандемии люди не делают ежегодную флюорографию и не смогут обнаружить болезнь на ранней стадии.

Вторая категория [группы риска] — люди, которые перенесли коронавирус. У них в лёгких идут фиброзные изменения. Особенно у тех, у кого диагностировали КТ-3 (поражение больше 50%) и КТ-4 (поражение больше 75%), — подчеркнул медик.

Он призвал людей пользоваться средствами индивидуальной защиты, вести правильный образ жизни и не переохлаждаться.

Как пиcал NEWS.ru, прививка от туберкулёза (БЦЖ-вакцинация) может снизить скорость распространения коронавируса и облегчить его течение, выяснили специалисты СПбГУ. Оказалось, что смертность от COVID-19 была ниже в странах, где проводились национальные программы иммунизации вакциной БЦЖ.