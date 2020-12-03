Прививка от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом

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Прививка от туберкулёза (БЦЖ-вакцинация) может снизить скорость распространения коронавируса и облегчить его течение. К такому выводу пришли исследователи СПбГУ, следует из сообщения пресс-службы высшего учебного заведения.

Распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулёза вакциной БЦЖ, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, соответствующее исследование представлено в журнале Juvenis scientia. Учёные выяснили, что смертность от COVID-19 была ниже в странах, где проводились национальные программы иммунизации вакциной БЦЖ. Так, препарат запускает тренированный иммунитет, который активирует клетки, мобилизующие защитные силы организма.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.