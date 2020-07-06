Ещё одно саратовское село закрыли на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3cbaf9ae-bfaf-11ea-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Саратовской области со вторника закрывает на карантин село Новополеводино Балаковского района. Там после похорон местного жителя зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

В результате на сегодняшний день мы имеем девять заболевших в селе, где проживают чуть более 900 человек. С завтрашнего числа закрыть это село на карантин. В постановлении указано, что те дети, которые участвуют в сдаче экзаменов, имеют возможность выехать к месту сдачи, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, — сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.

26 июня власти закрыли на карантин село Верхазовка Дергачевского района из-за вспышки COVID-19. Предположительно, люди также заразились на похоронах. С начала эпидемии в Саратовской области выявили 7040 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3773.

В регионе постепенно снимают ограничения, введённые из-за распространения инфекции. Заведениям общепита уже разрешили работать на открытых площадках, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. При этом до 15 июля действует запрет на массовые мероприятия и работу бассейнов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

РФ занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Там число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло более чем на 24,2 тысячи, писал NEWS.ru.