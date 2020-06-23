Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом через водоёмы

https://static.news.ru/photo/63800b04-b50c-11ea-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытые водоёмы подвергаются воздействию солнца, поэтому заразиться коронавирусом при купании в них невозможно, считает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Однако эксперт отметил, что, помимо коронавируса, существует масса других возбудителей инфекционных заболеваний, поэтому есть риск при купании заразиться паразитарной или бактериальной инфекцией. В частности, в зависимости от региона, есть риск заболеть вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Перечень изученных водоёмов, вода в которых исследована и признана безопасной для здоровья человека, ведёт Роспотребнадзор, передаёт ТАСС.

В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоёмах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передаётся от человека к человеку в основном воздушно-капельным путём. Что касается открытых водоёмов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной, — резюмировал Лебедев.

Решение об открытии пляжей и мест отдыха у воды принимают власти российских регионов.

Как писал NEWS.ru ранее, группа польских и британских учёных проверила SARS-CoV-2 на выживаемость в реках и озёрах и пришла к выводу, что вирус может сохранять свою активность в таких условиях в течение 25 дней. Если возбудитель каким-либо образом попадёт в резервуары с питьевой водой, то он может вызвать новые вспышки эпидемии COVID-19.