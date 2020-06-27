Эндокринолог прогнозирует увеличение числа диабетиков после пандемии

https://static.news.ru/photo/f5db2748-b9b9-11ea-b081-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Татьяна Демидова сообщила, что после пандемии коронавирусной инфекции увеличится число пациентов с диабетом.

Врач пояснила, что сейчас в статусе поддиабетиков — приблизительно 20% россиян. По словам специалиста, так как COVID-19 повреждает работу печени и поджелудочной железы, то число больных диабетом и пациентов с преддиабетическим состоянием может увеличиться ещё больше.

Стали появляться публикации о способности COVID-19 повреждать поджелудочную железу. Процесс сопровождается повышением как уровней ферментов (амилазы и липазы), так и глюкозы в плазме крови. Сообщалось, что такая закономерность выявлялась не менее чем у трети пациентов, госпитализированных с SARS-CoV-2-ассоциированной пневмонией в Китае, странах Европы и США, — привели слова эндокринолога «Известия».

Также после пандемии коронавирусной инфекции возрастёт число людей с ожирением. По прогнозам учёных, к 2025 году в мире станет около 18% мужчин с ожирением и 21% женщин. А с тяжёлой формой ожирения — 6% среди мужчин и 9% женщин (207 млн взрослых людей).

Для сравнения, в 2014 году было зарегистрировано около 173 млн человек с тяжёлой формой ожирения по всему миру. Вот почему эту патологию называют настоящей неинфекционной пандемией. И возможно, она пострашнее коронавируса, — подытожила Татьяна Демидова.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные назвали продукты, которые снижают уровень сахара в крови. По их данным, антиоксидант каротиноид астаксантин способен снижать уровень сахара в крови. Он содержится в красной рыбе и морепродуктах.