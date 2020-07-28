Эксперты рассказали, как снизить нагрузку на глаза при работе за ПК

https://static.news.ru/photo/f8450fda-d0c0-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневная работа за компьютером является стрессом для человеческого организма и отрицательно сказывается на здоровье. В Роскачестве дали несколько простых советов, как минимизировать этот ущерб.

Специалисты отметили, что прежде всего от длительного использования компьютера страдает зрение. Возникает «компьютерный зрительный синдром», который может перерасти в «синдром сухого глаза», который проявляются усталостью в глазах, жжением, потерей остроты зрения и головной болью. Со временем может развиться стойкая близорукость, появиться проблемы с аккомодацией (приспособляемостью глаз к ясному восприятию объектов, расположенных на разном расстоянии), а головные боли станут хроническими.

Для того, чтобы избежать этих проблем эксперты рекомендуют делать перерывы в работе за компьютером: каждые 15-20 минут отводить взгляд от монитора и смотреть в окно или на отдалённые объекты. Кроме того, следует делать 15-минутные перерывы каждый час.

По словам специалистов, расстояние от глаз до монитора должно составлять порядка 70 см. Свет на него должен падать с левой стороны.

В Роскачестве добавили, что необходимо следить и за осанкой. Когда пользователь сидит за компьютером, его спина должна слегка опираться на стул, локти — согнуты под углом в 90 градусов, а запястья — удобно лежать на столе. Кроме того, сидячую работу желательно чередовать с небольшими прогулками и физическими упражнениями, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве предупредили о вреде для здоровья при частом использовании смартфонов. В ведомстве отметили, что увлечение гаджетами негативно сказывается прежде всего на детском здоровье.