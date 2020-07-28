В Роскачестве предупредили об опасности смартфонов для детского здоровья

https://static.news.ru/photo/9e70071e-d0b9-11ea-83f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежедневное использование смартфона в течение более двух часов вредно для здоровья. И в первую очередь — для детского. Об этом предупреждают специалисты Роскачества.

Они отметили, что среднестатистический пользователь не выпускает смартфон из рук около двух с половиной часов в сутки. Это чревато негативными последствиями для зрения, психики, а также приводит к нарушениям сна.

В частности, излучаемый мобильными устройствами синий свет вызывает чувство настороженности и влияет на биологические часы. Это отражается на выработке организмом «гормона темноты» (мелатонина) и со временем может вызвать хроническую бессонницу, депрессию, неврозы.

Кроме того, у человека может выработать мобильная зависимость. Она выражается в постоянном желании использовать смартфона, чтобы отдохнуть и расслабиться, и чувстве тревоги при его отсутствии.

В зоне риска — наши дети: начиная жить с гаджетом с детства, они просто не умеют переключаться на другой режим и отдыхать, — цитирует РИА Новости специалистов Роскачества.

Они отметили, что у современных детей часто диагностируется близорукость, которая развивается из-за длительной нагрузки на глаза при частом использовании гаджетов.

Эксперты порекомендовали взрослым и детям не держать телефон близко к глазам, не читать тексты на экране при плохом освещении, а также установить правило — не пользоваться смартфоном и компьютером как минимум за час до сна.

Ранее NEWS.ru писал, что теледоктор Александр Мясников раскритиковал водителей, которые пользуются мобильными телефонами за рулём. Он назвал их потенциальными убийцами и предложил увеличить штрафы за такое нарушение.