Мясников назвал «потенциальными убийцами» водителей с мобильниками в руках

https://static.news.ru/photo/baf7f53e-ce5e-11ea-884d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alf Jönsson/imageBROKER.com/Global Look Press

Главврач ГБК № 71 в Москве, теледоктор Александр Мясников раскритиковал водителей, которые пользуются мобильными телефонами за рулём. Специалист сравнил их с пьяными водителями и предложил увеличить штрафы за такое нарушение.

Медик привёл в пример в Францию, где за использование гаджетов в движении лишают прав, даже если нарушение зафиксировали камеры. Он назвал такие меры «драконовскими» и подчеркнул, что несмотря на это, в стране не менее 20% смертей — отвлечение на мобильники.

Основные причины аварий (во Франции. — NEWS.ru) со смертельным исходом: 20% — алкоголь, 20% — мобильные телефоны, 20% — засыпание за рулём, 17% — превышение скорости, — привёл статистику Мясников.

Врач раскритиковал борьбу с таким нарушением в России. По его словам, заранее видно — когда водитель отвлекается от дороги, его автомобиль едет медленно и косо.

В мобильниках все: пишут, читают, смотрят ролики, видеозвонки и проч! Пешеходы не лучше: переходят дорогу с наушниками, капюшон, вперились в мобильники и идут, думая, что они из титана и бессмертны. Только за рулём другой чудик — потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне. Только он — это полторы тонны металла! — возмутился Мясников в своём Telegram-канале.

Доктор считает, что нынешний штраф в 500 рублей за такое нарушение «беззубо-смешной». По его словам, нарушитель создаёт угрозу убийства, когда отвлекается на мобильный телефон, а автомобиль на скорости движется на другие машины и людей.

У нас везде камеры. Зафиксировала телефон в руках водителя — штраф в 10 тысяч, совпали фото с твоим изображением повторно — лишение прав на год, — отметил теледоктор.

Он призвал других водителей осуждающе сигналить, когда они видят человека со смартфоном в руке за рулём.

Или тогда и за пьянство за рулём сделайте штраф в 500 рублей и всё: как мы видим по трагическим последствиям, что пьяный за рулем, что водитель с мобильником одинаковы! — подчеркнул врач.

NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили ввести дополнительные штрафы для мотоциклистов.