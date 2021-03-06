Эксперты объяснили, почему после прививки могут наблюдаться низкие антитела

https://static.news.ru/photo/dee60db0-7eb6-11eb-b09b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У некоторых людей после вакцинации от коронавируса вырабатывается небольшое количество антител. Эксперты рассказали, нужна ли в таком случае ещё одна прививка.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснил, что иногда после введения препарата кажется, что реакции нет, но иммунитет вырабатывается. В каждом отдельном случае нужно разбираться.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила, что антитела к коронавирусу сохраняются не более полугода, поэтому делается вторая иммунизация «для закрепления успеха».

Основная задача иммунизации — это создание Т-клеточного иммунитета, который, по сути, является памятью иммунной системы и действительно на долгие годы сохраняет способность бороться с возбудителем, — отметила она в разговоре с РБК.

Кроме того, ранее исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что тем, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививаться повторно.

Как писал NEWS.ru, бывший санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что прежде всего нужно вакцинировать старшие группы риска по медицинским показателям. Необходимо провакцинировать всех медиков и учителей, работников торговли.