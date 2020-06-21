Эксперты назвали пять вредных для здоровья стройматериалов

Эксперты призвали потребителей не экономить на стройматериалах, чтобы не навредить собственному здоровью. Специалисты предлагают, прежде чем начать ремонт, обратить внимание на их безопасность и качество.
Как
Также оказывает вредное влияние на дыхательную систему гипсокартон, который используется для выравнивания стен. Безвредным считается только материал, имеющий в составе очищенный гипс, который не разрушается в воздухе.
Другой крайне популярный стройматериал — бетон — используется для заливки фундаментов, возведения несущих стен и прочных перегородок. Учёные выяснили, что при укреплении бетонных плит и блоков металлическими каркасами возникают этак называемые ловушки электромагнитных волн, от чего жители подобных домов страдают от повышенной утомляемости, проблем со сном. По мнению специалистов, это происходит из-за влияния электромагнитного излучения.
Используемая для утепления и шумоизоляция минеральная вата выделяет фенол и формальдегид. Избежать вредного влияния частиц можно, только если прокладывать её между слоями других строительных материалов. Сверлить стены и перегородки с данным стройматериалом не следует.
Ещё один популярный стройматериал — это линолеум. Он может быть натуральным и полимерным. Безвредным является только первый вариант. Производство второго сопровождается использованием синтетических смол, которые выделяют в воздух бензол, попадающий в лёгкие человека, а также фталаты, негативно влияющие на репродуктивную систему.
Ранее немецкие учёные заявили, что в одежде курящих людей содержатся вредные элементы, которые не только отравляют воздух, но и вызывают эффект пассивного потребления табачной продукции у окружающих, писал NEWS.ru.
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