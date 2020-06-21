Эксперты назвали пять вредных для здоровья стройматериалов

https://static.news.ru/photo/482abf94-b3b7-11ea-b517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Эксперты призвали потребителей не экономить на стройматериалах, чтобы не навредить собственному здоровью. Специалисты предлагают, прежде чем начать ремонт, обратить внимание на их безопасность и качество.

Как пишет «МедикФорум», пять самых популярных стройматериалов могут оказаться опасными для здоровья. Оказывается, используемый недорогой кровельный материал — шифер — при распаде может проникать в дыхательные пути, вызывая воспалительные процессы и злокачественные опухоли, так как он является сильным канцерогеном. Особенно он опасен для здоровья в жаркие дни, поскольку асбест разрушается при нагревании.

Также оказывает вредное влияние на дыхательную систему гипсокартон, который используется для выравнивания стен. Безвредным считается только материал, имеющий в составе очищенный гипс, который не разрушается в воздухе.

Другой крайне популярный стройматериал — бетон — используется для заливки фундаментов, возведения несущих стен и прочных перегородок. Учёные выяснили, что при укреплении бетонных плит и блоков металлическими каркасами возникают этак называемые ловушки электромагнитных волн, от чего жители подобных домов страдают от повышенной утомляемости, проблем со сном. По мнению специалистов, это происходит из-за влияния электромагнитного излучения.

Используемая для утепления и шумоизоляция минеральная вата выделяет фенол и формальдегид. Избежать вредного влияния частиц можно, только если прокладывать её между слоями других строительных материалов. Сверлить стены и перегородки с данным стройматериалом не следует.

Ещё один популярный стройматериал — это линолеум. Он может быть натуральным и полимерным. Безвредным является только первый вариант. Производство второго сопровождается использованием синтетических смол, которые выделяют в воздух бензол, попадающий в лёгкие человека, а также фталаты, негативно влияющие на репродуктивную систему.

Ранее немецкие учёные заявили, что в одежде курящих людей содержатся вредные элементы, которые не только отравляют воздух, но и вызывают эффект пассивного потребления табачной продукции у окружающих, писал NEWS.ru.