Эксперт: защита т-клеточного иммунитета от коронавируса пока под вопросом

https://static.news.ru/photo/0c8fa41c-bfe8-11ea-9e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Шведские учёные из Каролинского института и Каролинского университетского госпиталя сообщили, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, с отрицательным тестом на антитела, возможно, смогут противостоять новому заражению с помощью т-клеточного иммунитета.

Однако заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что говорить о защите т-клеток памяти от коронавирусной инфекции пока рано. Он отметил, что формирование т-клеточного иммунитета при отсутствии антител «вызывает оптимизм», но открытие шведских учёных не может гарантировать однозначную защиту от повторных заражений коронавирусной инфекцией.

Пока никто точно не знает всех слагаемых иммунного ответа и иммунной памяти, которые могли бы обеспечить длительную сопротивляемость новой коронавирусной инфекции. <...> Делать скоропалительные выводы и прогнозы, имея данные только одной статьи, в настоящий момент преждевременно и неоправданно, — привели слова Александра Горелова в ТАСС.

Он добавил, что организм вырабатывает антитела и формирует т-клеточный иммунитет. Организм может выработать антитела или только т-клетки памяти, а может среагировать на вирус выработкой и т-клеточного иммунитета, и антител.

Александр Горелов также сообщил, что в России пока нет тестов, которые определяют влияние т-клеточного иммунитета на коронавирус. Такие тесты очень дорогие и их мало по всему миру.

Никто с уверенностью не может сказать, что у такого-то количества людей есть т-клеточный иммунитет. Шведская выборка слишком мала для того, чтобы экстраполировать полученные данные на население хотя бы всей Швеции и тем более других стран и мира. На таких данных можно лишь строить гипотезы — научные грёзы, — пояснил эксперт.

Учёный добавил, что потребуется больше исследований и времени, чтобы понять реакцию т-клеток памяти на коронавирусную инфекцию.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу. По его словам, несмотря на отсутствие антител в организме, после повторного заражения, у человека вновь начнут вырабатываться антитела в Т- и В-клетках памяти.