Эксперт рассказал об «уязвимом месте» у COVID-19

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Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, в коронавирусе есть вспомогательные белки, которые преодолевают врождённый иммунитет.

Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус, — отметил Аграновский, слова которого приводит РБК.

Некоторое время назад учёные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия определили, что группа коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеет общее уязвимое место — белок Tom70.

Ранее NEWS.ru писал, что доброволец, принимающий участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», сможет узнать, получил он настоящую прививку или плацебо, только после окончания испытаний. Об этом 19 октября заявил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Он добавил, что все клинические испытания вакцин в РФ происходят в соответствии с Хельсинкской декларацией, поэтому всё, что касается серьёзных нежелательных явлений, строго регламентировано.