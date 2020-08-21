Эксперт объяснил, чем опасны беспроводные наушники

https://static.news.ru/photo/454121b4-e40a-11ea-bdba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/GlobalLookPress

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, почему беспроводные наушники опасны.

Он объяснил, что беспроводные наушники работают с помощью Bluetooth и излучают электромагнитные волны. Главная опасность в том, что наушники находятся в непосредственной близости к мозгу человека.

Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определённо есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает, — привели слова Александра Тимофеева в ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что научно исследовано воздействие электромагнитных волн на органику и продукты питания. Учёные из 40 стран мира пришли к выводу, что беспроводные наушники могут привести к раку мозга. Технология Bluetooth использует передачу сильного электромагнитного поля, оно близко к микроволновому излучению. Соответственно, влияние волн в непосредственной близости с головным мозгом несёт опасность для здоровья.

Как писал NEWS.ru ранее, новые iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядки. Эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone не будут входить традиционные проводные наушники EarPods и адаптер питания. В комплект поставки войдёт лишь кабель USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.