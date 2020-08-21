Эксперт назвала вредные продукты, которые рекламируют как полезные

https://static.news.ru/photo/065b156e-e4e0-11ea-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: zuzyusa /pixabay.com

Эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала продукты, которые рекламируют как полезные, а на самом деле они вредные для здоровья.

По мнению специалиста, таких продуктов пять: протеиновые батончики, спортивные напитки с витаминами, йогурты с наполнителями, красное мясо и сливочное масло.

Она пояснила, что протеиновые батончики и спортивные напитки с витаминами подаются как здоровое питание, а часто их можно купить даже в аптеках, что усугубляет неправильное восприятие этих продуктов. Однако если посмотреть на состав протеиновых батончиков, то можно сразу понять, почему они не могут относиться к правильному питанию. В составе батончиков чаще всего преобладает сахар и сахарозаменители. А в витаминизированной воде, помимо полезных веществ, есть глюкоза и фруктоза. Содержание их в спортивных напитках не уступает содержанию в сладкой газировке.

В одной бутылке такой воды может содержаться до 30 грамм глюкозы на 300 грамм воды, что вполне сопоставимо с какой-нибудь колой, которую никто же не считает здоровым продуктом, — привели слова Зинаиды Медведевой на портале KP.RU.

Также сахар содержится и в йогуртах с наполнителями. Но если в протеиновых батончиках действительно есть сушёные ягоды и другие невредные добавки, то йогурты настоящих фруктов и ягод почти не содержат.

Кроме продуктов, содержащих сахар, специалист назвала вредными красное мясо и сливочное масло. Как сообщила Зинаида Медведева, любое мясо обладает канцерогенными свойствами и употребление его может привести к раку. Однако совсем отказываться от мяса не стоит. Достаточно есть его приблизительно два раз в месяц и лучше готовить с помощью технологии слоукукинг (технология приготовления пищи при низких температурах). Что касается сливочного масло, то оно достаточно полезно — богато витамином Е и короткоцепочечными жирами. Однако съедать его нужно около 10 грамм в день, и как альтернативу использовать растительное масло.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Алексей Ковальков считает, что сахар является самым вредным продуктом в мире. Врач подчеркнул, что его нужно исключить из рациона абсолютно всех людей.