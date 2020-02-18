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Сокращение времени сна с нормальных для взрослого человека восьми часов может привести к возникновению различных болезней. В их числе: ожирение, проблемы с сердцем, диабет и не только. Об этом журналистам сообщил доктор биологических наук Владимир Дорохов.

По словам врача, история знает примеры выдающихся личностей, которые тратили на сон крайне мало времени. Примерно по четыре часа в сутки во взрослом возрасте спали Александр Македонский, Уинстон Черчилль, Наполеон, Маргарет Тэтчер и не только. Однако, как говорит Дорохов, равняться на известных людей из прошлого в этом отношении не стоит. Например, у Тэтчер, отмечает доктор, был ген короткого сна, который встречается у очень небольшого количества людей. Следовательно, высыпаться за четыре часа могут не все.

У тех, кто мало спит, сокращается продолжительность жизни на 10–15 лет. Кроме того, недостаток сна может привести к ожирению, диабету и проблемам с сердцем. Сокращать время полноценного отдыха можно периодически, увеличивая время для работы. Однако постоянная практика недосыпа может быть чревата проблемами, — приводит слова Дорохова Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, чтобы восполнить дефицит сна, нужно не отклоняться от графика сна даже в выходные. Об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.