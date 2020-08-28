Доктор Мясников перечислил болезни, вызывающие рак

https://static.news.ru/photo/75a5b1d2-e93a-11ea-9007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Holesch / CHROMORANGE/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил болезни, которые могут вызывать онкологические заболевания.

Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, а также хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Мясников также добавил, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки. Их важно сделать для того, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.

Ранее NEWS.ru писал, что хирург-онколог Иван Карасёв рассказал, как возраст влияет на скорость развития онкологических заболеваний.

Он согласился с мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, из-за скорости обменных процессов в организме. Также на фоне высокого гормонального статуса с большой скоростью развиваются гормоночувствительные опухоли.