Онколог назвал категорию людей, у которых быстро развивается рак

https://static.news.ru/photo/97194bac-e832-11ea-b328-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Хирург-онколог Иван Карасёв рассказал, как возраст влияет на скорость развития онкологических заболеваний.

Он согласился с мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, из-за скорости обменных процессов в организме. Также на фоне высокого гормонального статуса с большой скоростью развиваются гормоночувствительные опухоли.

В пример Карасёв привёл случаи, когда у молодых женщин на фоне беременности за несколько месяцев развивается рак яичников или молочных желёз. Врач напомнил, что любые гормональные нарушения и сбои могут послужить причиной для развития заболевания. Что касается наследственности, такой тип онкологических заболеваний встречается в 5-7% случаев.

По словам онколога, людям необходимо регулярно делать профилактические осмотры, так как у ранних форм рака нет симптомов.

Как писал NEWS.ru, ранее Карасёв рассказал, какие люди наиболее часто сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что это напрямую связано с образом мышления.