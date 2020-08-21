Онколог рассказал, каким людям чаще грозит рак

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Хирург, онколог Иван Карасёв рассказал, какие люди наиболее часто сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что это напрямую связано с образом мышления.

По его словам, зачастую рак поражает людей с пессимистичным образом мышления, агрессивных и неудовлетворённых жизнью. Он отметил, что его опыт и наблюдения показывают: позитивный и общительный человек меньше подвержен риску заболеть онкологическим заболеванием, чем закрытый и пессимистичный.

Открытые люди <...> существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворённые жизнью, — передаёт издание «Царьград» его слова.

Онколог добавил, что точные причины образования раковых клеток по-прежнему неизвестны, однако многочисленные исследования выявили некоторые факторы, увеличивающие риск развития онкологического заболевания. Среди них — постоянные стрессы, нездоровое питание и хронические воспаления.

Ранее NEWS.ru писал о том, что появлению онкологии предшествуют изменения в клетках. Так, при трансформации клетки в злокачественную происходит выпадение фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y. При этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.