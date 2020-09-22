Доктор Мясников назвал самые опасные народные средства

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Главврач московской горбольницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.

Медик отметил хорошие антисептические свойства марганцовки, однако добавил, что неправильное применение этого средства, например, на слизистых оболочках, чрезвычайно опасно и может привести к серьёзным ожогам.

Мясников добавил, что перекись водорода идеально подходит для промывки ран, но её разрешается использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать горло, промывать слизистые или пить, это может привести к тяжёлым последствиям для организма.

Врач призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики.

Он добавил, что ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у эксперта.

Помогает? Наверное, нет, но приятно, — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Особенно осторожно Мясников призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным. Также доктор призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками и рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.

Ранее Александр Мясников рассказал, что для более качественного сна вечером нужно есть бананы, мёд и сыр. По его словам, гормон сна мелатонин вырабатывается благодаря триптофану, содержащемуся в этих продуктах. Он перечислил продукты, которые содержат триптофан. Это бананы, помидоры, мёд, яйца, оливковое масло, миндаль, сыр, вишня и брокколи. При этом Мясников подчеркнул, что использование гаджетов за четыре часа до сна резко снижает выработку гормона сна, писал NEWS.ru.