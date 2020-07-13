Доктор Мясников назвал неожиданно просто способ продлить жизнь

https://static.news.ru/photo/f7118c58-c55b-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доктор Александр Мясников в одной из своих книг назвал способы продления жизни. Главное для этого — быть ею довольным.

Хорошее самочувствие — следствие регулярной физической активности, пишет Мясников.

Физическая активность напрямую влияет на самочувствие человека. Именно она и позволяет продлить жизнь, — приводит цитату из книги доктора «Медик Форум.ру».

Чтобы физическая активность постоянно «заряжала» энергией, нужно выбрать вид спорта по душе и всю жизнь им заниматься. Те, кому не нравится спорт, могут выбрать скандинавскую ходьбу. Главное — ежедневно двигаться.

Мясников советует даже после приёма пищи обязательно походить по комнате, а не сидеть на диване. Активные дела и спорт положительно сказываются на организме, оздоравливают его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ходьба стала лучшим способом продлить жизнь и оздоровить организм, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия. По его словам, граждане, которые ходят два часа в неделю, проживут на 7–8 лет дольше, чем приверженцы сидячего образа жизни.