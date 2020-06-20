Лучший способ оздоровления организма оказался неожиданно простым

https://static.news.ru/photo/f4d4b872-b2da-11ea-b3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ходьба стала лучшим способом продлить жизнь и оздоровить организм, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия. По его словам, граждане, которые ходят два часа в неделю, проживут на 7–8 лет дольше, чем приверженцы сидячего образа жизни.

Ходьба для человека, который профессионально не занимался, — это идеальный вариант для восстановления физической формы и её поддержания, — цитирует медика РЕН ТВ.

Известный врач предупредил россиян, находившихся длительное время на самоизоляции. Лучше избежать тяжёлых тренировок в первое время и следить за пульсом. Если частота сердечных сокращений повышается на 25%, то необходимо остановить пробежку или упражнения.

Укрепить дыхательную систему можно, выполняя всего лишь пять простых упражнений, рассказал пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков. На то, чтобы сделать «зарядку» для лёгких, потребуется несколько минут, из инвентаря пригодится лишь стул или любая другая поверхность, на которой можно сидеть.

Для выполнения первого упражнения надо сесть на стул, поднять руки вверх на вдохе через нос и опустить их на выдохе через рот, сложив губы трубочкой. Второе упражнение также делается сидя: на вдохе руки разводятся в стороны, на выдохе — сводятся, обнимая туловище.

Для перехода к третьему упражнению нужно встать и сложить руки в замок перед грудью. Далее руки на вдохе, не расцепляя, поднять вверх, прогнуть спину, отвести одну ногу назад и выдохнуть, опустив руки. Четвёртое упражнение чуть сложнее: следует сделать глубокий вдох, одновременно поднимая руки над собой, а на выдохе опустить руки и сесть на корточки. Последнее, пятое, упражнение, идентично второму, но выполняется стоя.

Каждое упражнение лучше делать по 8–10 раз в 2–3 подхода. Но, напомнил пульмонолог, при наличии серьёзных хронических или острых заболеваний перед подобными занятиями по укреплению лёгких необходимо спросить у своего врача, нет ли противопоказаний для таких тренировок.

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