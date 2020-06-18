Звезда Comedy Woman считает хороший секс секретом крепкой семьи

https://static.news.ru/photo/deaae038-b15b-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Мария Кравченко Фото: kravacomedy/8instagram.com

Актриса Comedy Woman Мария Кравченко поделилась секретом семейной жизни. По словам артистки, главное — это хороший секс.

Я вам так скажу: в семейной жизни хороший секс — самый короткий путь к сердцу женщины. За деньги ты это не купишь. Он либо есть, либо нет. И я за то, чтобы он был, — заявила Мария.

Кравченко уже много лет в браке с продюсером ТНТ Константином Золотаревым, у них подрастает дочка Виктория. Несмотря на долгие отношения, страсть между ними не утихает.

Мария также призналась, что несмотря на то, что муж зарабатывает больше неё, в их паре" нет" места корыстным интересам, для нее главное — взаимное притяжение. При этом она любит делать возлюбленному дорогостоящие подарки: ювелирные украшения, а также предметы гардероба. Периодически у неё случаются хорошие заработки, и это доставляет актрисе колоссальное удовольствие.

Когда-то, я еще была подростком, мама мне сказала: «Маша, ты никогда не должна зависеть от мужчины. Ты должна рассчитывать только на себя. Потому что сегодня мужчина есть, а завтра — нет», — вспоминает она.

Ранее NEWS.ru писал, что артистка юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина решила похудеть и отправилась в Республику Карелия, где находится специализированное лечебное учреждение. Актриса соблюдала режим и регулярно тренировалась. По словам Скулкиной, она посетила около 130 процедур по оздоровлению организма, психологическому и эмоциональному расслаблению. По предварительным данным, поездка обошлась телезвезде почти в 880 тысяч рублей.