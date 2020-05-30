Пульмонолог показал пять упражнений для оздоровления и укрепления лёгких

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Укрепить дыхательную систему можно, выполняя всего лишь пять простых упражнений, рассказал пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков.

На то, чтобы сделать «зарядку» для лёгких потребуется несколько минут, из инвентаря пригодится лишь стул или любая другая поверхность, на которой можно сидеть.

Для выполнения первого упражнения надо сесть на стул, поднять руки вверх на вдохе через нос и опустить их на выдохе через рот, сложив губы трубочкой. Второе упражнение также делается сидя: на вдохе руки разводятся в стороны, на выдохе сводятся, обнимая туловище. Для перехода к третьему упражнению нужно встать и сложить руки в «замок» перед грудью. Далее руки на вдохе, не расцепляя, поднять вверх, прогнуть спину, отвести одну ногу назад и выдохнуть, опустив руки. Четвёртое упражнение чуть сложнее: следует сделать глубокий вдох, одновременно поднимая руки над собой, а на выдохе опустить руки и сесть на корточки. Последнее, пятое, упражнение, идентично второму, но выполняется стоя, передаёт «Пятый канал».

Каждое упражнение лучше делать по 8-10 раз в 2-3 подхода. Но, напомнил пульмонолог, при наличии серьёзных хронических или острых заболеваний, перед тем, как заняться укреплением лёгких необходимо спросить у своего врача, нет ли у пациента противопоказаний к таким занятиям.

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