Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они провели прямую параллель между рационом их питания и внешним видом.
В России, где, как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, уровень ожирения составляет 25,7%, глава государства в свои 67 лет находится в завидной форме,
У президента США, где уровень ожирения составляет 37,3%, есть проблемы с холестерином. Индекс массы его тела соответствует начальной стадии ожирения. Трамп в свои 73 года является сторонником фастфуда, его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, прохладительных напитках и выпечке. Американский лидер не употребляет алкоголь, однако пьёт газировку и шоколадные коктейли. В молодости он занимался бейсболом и футболом, однако теперь ведёт малоподвижный образ жизни.
Канцлер Германии, где уровень ожирения среди населения составляет 25,7%, в свои 65 лет верна немецкой кухне — сосискам с соусом и пюре, сырному фондю и пиву, но на ужин она предпочитает овощи. Меркель любит кататься на беговых лыжах и иногда занимается пешеходным туризмом, однако она спорту она уделяет внимание ситуативно.
Премьер-министр Испании, где уровень ожирения составляет 27,1%, в свои 48 лет находится в очень хорошей форме. Санчес придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. Он плотно завтракает, пьёт много воды. Из алкогольных напитков предпочитает игристое или красное вино. Помимо этого, политик три раза в неделю занимается спортом: чередует силовые тренировки с бегом и велосипедом.
Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Елена Соломатина назвала рекомендуемые для весеннего рациона продукты. Она напомнила, что нехватку витаминов могут компенсировать не только медицинские препараты, но и сбалансированное меню.
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