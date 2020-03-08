https://static.news.ru/photo/450933c8-61e0-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они провели прямую параллель между рационом их питания и внешним видом.

В России, где, как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, уровень ожирения составляет 25,7%, глава государства в свои 67 лет находится в завидной форме, отмечает РИА Новости со ссылкой на El Confidencial. В рацион Путина входят постное мясо, рыба, фрукты, овощи, крупы и яйца. Президент старается избегать продуктов глубокой переработки. От алкоголя чаще всего отказывается, либо выбирает вино или пиво. Завтрак у него плотный — омлет или сырые перепелиные яйца, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда. Ужин, наоборот, лёгкий – молочные или кисломолочные продукты. Находиться в хорошей форме Путину также помогают регулярные занятия спортом — плавание, единоборства, лыжи и хоккей.

У президента США, где уровень ожирения составляет 37,3%, есть проблемы с холестерином. Индекс массы его тела соответствует начальной стадии ожирения. Трамп в свои 73 года является сторонником фастфуда, его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, прохладительных напитках и выпечке. Американский лидер не употребляет алкоголь, однако пьёт газировку и шоколадные коктейли. В молодости он занимался бейсболом и футболом, однако теперь ведёт малоподвижный образ жизни.

Канцлер Германии, где уровень ожирения среди населения составляет 25,7%, в свои 65 лет верна немецкой кухне — сосискам с соусом и пюре, сырному фондю и пиву, но на ужин она предпочитает овощи. Меркель любит кататься на беговых лыжах и иногда занимается пешеходным туризмом, однако она спорту она уделяет внимание ситуативно.

Премьер-министр Испании, где уровень ожирения составляет 27,1%, в свои 48 лет находится в очень хорошей форме. Санчес придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. Он плотно завтракает, пьёт много воды. Из алкогольных напитков предпочитает игристое или красное вино. Помимо этого, политик три раза в неделю занимается спортом: чередует силовые тренировки с бегом и велосипедом.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Елена Соломатина назвала рекомендуемые для весеннего рациона продукты. Она напомнила, что нехватку витаминов могут компенсировать не только медицинские препараты, но и сбалансированное меню.