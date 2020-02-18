https://static.news.ru/photo/c24e0aa0-5233-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человеку, перед которым стоит задача сбросить лишний вес, на помощь могут прийти жиры. Об этом журналистам рассказали диетологи из Германии.

По словам специалистов, помочь сбросить вес человеку могут не любые жиры, а только полезные. Уточняется, что они, разумеется, содержатся не в салями или беконе. Получить необходимое количество полезных жиров можно, употребляя в пищу орехи, авокадо, льняное или же оливковое масло.

Кроме того, как подчёркивают немецкие диетологи, в меню худеющего человека обязательно должна быть жирная рыба. Сёмга, лосось или сельдь обладают омегой-3 — жирной кислотой, которая не может синтезироваться в человеческом организме. Поэтому она должна поступать извне.

Питание человека должно быть сбалансированным, поэтому не менее важны белки — их источниками могут стать яйца, творог, нежирная курица. А полезные углеводы содержатся в гречке, макаронах, каше, картофеле, передаёт сообщение специалистов «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для диабетиков по употреблению 400 граммов фруктов и ягод в день может нанести вред людям с этим заболеванием.