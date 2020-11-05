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Диетолог рассказала, как вернуть обоняние после коронавируса

19:08, 05 ноября 2020 10
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.

По её словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения.

Его можно найти в мясе, птице, рыбе или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах: оливковом и масле чиа, орехах, — цитирует Мойсенко Nation News.

Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами, отметила диетолог. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной.

Такая пища поможет быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус, заверила специалист.

Потеря обоняния — один из самых первых и явных симптомов коронавирусной инфекции. По данным учёных, способность чувствовать запахи теряют примерно 70–85% заразившихся.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал самые частые, на его взгляд, симптомы COVID-19.

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