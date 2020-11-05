Диетолог рассказала, как вернуть обоняние после коронавируса

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Ошибочные результаты теста на коронавирус чаще всего встречаются в стационарах, потому что туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС эксперта....