Диетолог рассказала, как вернуть обоняние после коронавируса

Витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.
По её словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения.
Его можно найти в мясе, птице, рыбе или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах: оливковом и масле чиа, орехах, — цитирует Мойсенко Nation News.
Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами, отметила диетолог. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной.
Такая пища поможет быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус, заверила специалист.
Потеря обоняния — один из самых первых и явных симптомов коронавирусной инфекции. По данным учёных, способность чувствовать запахи теряют примерно 70–85% заразившихся.
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