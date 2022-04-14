Диетолог рассказала, как справиться с перееданием сладкого из-за стресса

Справиться с перееданием сладкого из-за стресса помогут сухофрукты, рассказала диетолог Нурия Дианова изданию «Слово и Дело». Именно ими стоит заменить шоколад или печенье. Сухофрукты насыщены клетчаткой и избавляют от чувства голода, отметила специалист. Важно не путать их с цукатами, которые выварены в сиропе.

Во многие сухофрукты от крупных марок добавлены либо сироп, либо глюкозный сироп с сахаром, либо масло. И везде консервант Е220 — сернистый ангидрид. Поэтому нужно очень внимательно почитать упаковку даже перед покупкой банально любых сушёных фруктов и ягод. Помимо этого, контролируйте количество съеденных сухофруктов: если вы отказались от тортиков, это ещё не значит, что нужно есть сухофрукты в неограниченных количествах, — сказала Дианова.

Она добавила, что сладкого, так же как и солёного, хочется, потому что в стрессовый момент мозг желает особенных вкусовых ощущений. Избежать этого можно, если установить режим питания: не хранить вредное дома, а во время острого желания отвлекаться на зарядку или прогулку.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что сухофрукты и бананы помогают снизить давление за счёт содержания калия. Он и натрий отвечают за баланс жидкости в организме, объяснил врач.