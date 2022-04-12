Диетолог назвал способ защититься от скачков давления

Употребление достаточного количества воды поможет избежать скачков давления, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По словам специалиста, ежедневно нужно выпивать по 1,5–2 литра жидкости. Кроме того, для нормализации давления стоит отказаться от соли.

Если питьевой режим не нормализован, человек пьёт мало либо раз от разу, могут быть скачки давления. Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день — ненормальные, — сказал врач.

Арзамасцев также рекомендует исключить из рациона соль, которая задерживает жидкость в организме. По его словам, если отказаться от соли, то из организма уйдёт лишняя жидкость, произойдёт падение объёмов циркулирующей крови и на фоне этого снизится давление.

Как отметил диетолог, снизить давление помогут и продукты с содержанием калия, например бананы и сухофрукты. Он подчеркнул, что калий и натрий отвечают за баланс жидкости в организме. Если калия будет чуть больше, то и жидкости будет накапливаться меньше.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее сообщила, что живущим с гипертонией людям вместо соли лучше пользоваться специями. Солёная еда может повысить давление, а без добавок вообще пища будет пресной, объяснила она такой выбор.