Диетолог рассказала, из какой муки лучше готовить блины на Масленицу

Блины на Масленицу лучше готовить из цельнозерновой муки, так как она содержит пищевые волокна, при этом не важно, какой тип муки используется — пшеничная или гречневая, рассказала NEWS.ru врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. В качестве начинки эксперт посоветовала использовать творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу или «любые фрукты».

Если говорить про тесто, то хорошо, если используется цельнозерновая мука, пшеничная или гречневая, неважно. Главное, чтобы цельнозерновая. Если она ещё содержит растительный белок (амарантовая) — это дополнительный плюс. Начинку лучше использовать белковую: творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Подойдут любые фрукты, ягоды, если дополнительно не используют сахар. Но блины — блюдо не для ежедневного употребления, так как для приготовления часто используется масло, что увеличивает количество жиров, сахар, сладкие дополнения к блинам, но в период Масленицы вполне можно их готовить, — отметила Круглова.

Запивать блины собеседница посоветовала «чем-то тёплым для их лучшего переваривания, так как блины содержат жиры», — чаем или кофе.

В этом году Масленица начнётся в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6 марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо, зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты можно есть до отвала.

Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты — это связано с главным церковным праздником — Пасхой. В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до этого верующие соблюдают Великий пост. Своё название этот праздник получил после Крещения Руси. Многие десятилетия велись споры: Масленица — это православный или языческий праздник? С одной стороны, он привязан к церковному календарю, а с другой — имеет множество языческих обычаев.

Блины — главное блюдо недели, у православных они символизировали Солнце. Считалось, что в году будет столько солнечных дней, сколько хозяйке удастся напечь блинов. К блинам можно подавать всё, кроме мяса: рыбу, молочные продукты, масло, сладкие начинки. Чучело — символ зимы и всего плохого, накопившегося за год. Его сжигали, чтобы прогнать зиму и начать посевной год.