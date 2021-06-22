Диетолог рассказал, кому опасно есть в жару мороженое

Употреблять в жаркую погоду мороженое не стоит людям, страдающим диабетом и гипертонией. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медика, лучше всего охлаждаться негорячими напитками: зеленым чаем, ягодными морсами и компотами.

Гинзбург пояснил, что, употребляя в сильную жару мороженое, как и ледяные напитки, человек переохлаждает глотку и миндалины. Они становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям, в результате этого очень легко простудиться.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что наиболее качественным мороженым может считаться то, в составе которого содержится как можно меньше ингредиентов. По словам специалиста, при выборе мороженого следует внимательно изучить его состав и тогда можно будет подобрать самый полезный вариант. Лучше всего, по мнению врача, остановиться на сорбете.